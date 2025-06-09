Семья девочки, потерявшей обе ноги в результате недавней трагической аварии с участием автобуса в Астане, получит жильё от столичного акимата. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.

Аким подчеркнул, что город окажет семье всю необходимую помощь, включая предоставление жилья и поддержку в дальнейшем лечении и реабилитации.

"Семью девочки несколько раз навещали представители акимата и мой заместитель. Вчера детский омбудсмен Динара Закиев была у них. Сегодня мой заместитель снова поедет к ним. На счет помощи: страховка в районе 20 млн тенге, акимат дал 10 млн, планируем ещё 10 миллионов добавить. Конечно же, обеспечим семью жильем", - сказал градоначальник в кулуарах в Акорде.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности. Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.