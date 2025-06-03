Страховая компания "Евразия" заявила о готовности осуществить выплаты пострадавшим в ДТП с участием автобуса, произошедшем ранее в Астане, передает BAQ.KZ.

Одна из пострадавших — девочка, лишившаяся ног в результате аварии — получит страховое возмещение в размере 5000 МРП, что составляет 19,6 млн тенге.

"По закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, страховому возмещению подлежит вред, причинённый жизни и здоровью, включая временную или постоянную утрату трудоспособности", — пояснили в страховой компании.

Также в "Евразии" напомнили, что размер компенсации зависит от группы инвалидности:

I группа — 5000 МРП (19,6 млн тенге),

II группа — 3500 МРП (13,7 млн тенге),

III группа — 2500 МРП (9,8 млн тенге).

Кроме того, пострадавшие имеют право на возмещение расходов на лечение — как амбулаторное, так и стационарное — в размере до 200 МРП, или около 786 тысяч тенге.

Семьи пострадавших могут обратиться в страховую компанию для получения выплат, предоставив соответствующие медицинские и юридические документы.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.