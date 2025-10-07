В Абайской области скончалась ещё одна пострадавшая в трагической аварии, произошедшей в селе Бестерек Урджарского района. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным ведомства, девочка более месяца находилась в коме. Сначала в многопрофильной центральной районной больнице Урджарского района, затем 23 августа её санавиацией доставили в областную детскую больницу в Семей. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось – она умерла 26 сентября.

"26.09.2025 года в 15:30 констатирована биологическая смерть Айзере Даулет", – сообщили в пресс-службе УЗ Абайской области.

Напомним, ДТП произошло 19 августа в селе Бестерек. 55-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома – всего в десяти метрах от проезжей части.

На месте погибли двое детей, ещё один скончался по дороге в больницу. Трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами. Состояние девятилетней девочки оставалось крайне тяжелым, она находилась под круглосуточным наблюдением врачей, включая главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области.

После её смерти число жертв трагедии возросло до четырёх.

Двое других пострадавших выжили и проходят реабилитацию.