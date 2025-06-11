В гимназии Dreierschützengasse в австрийском городе Грац около 10 утра во вторник, 10 июня, злоумышленник устроил стрельбу. По данным министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, жертвами нападавшего стали девять подростков: шесть девушек и три юноши. Еще 12 человек были ранены. Десятым погибшим стал сам нападавший, застрелив себя на месте происшествия. Он был найден мертвым в туалете. Его смерть подтвердил мэр Граца, передает BAQ.KZ со ссылкой на dw.com.

По данным городской полиции, стрельбу в гимназии открыл 21-летний житель Граца, вооруженный пистолетом и ружьем. Нападению подверглись учащиеся двух классов. По ее данным, мужчина, совершивший нападение, ранее учился в этой школе и страдал от буллинга. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подтвердил, что нападавший был ранее учеником этой гимназии, но не окончил ее.

На пресс-конференции в Граце Карнер сообщил, что мужчина действовал в одиночку и что пистолетом и ружьем, использованными для нападения, он владел легально.

Полиция попросила свидетелей нападения не публиковать в соцсетях фото- и видеозаписи с места происшествия, а передать их правоохранительным органам для изучения.

По данным австрийской медиакомпании ORF, двое пострадавших от нападения на гимназию находятся в критическом состоянии, ранения пятерых оцениваются как тяжелые. Красный крест призвал к экстренной сдаче крови для пострадавших.

Данных о возможных мотивах нападавшего на момент этой публикации не поступало. Как пишет агентство KNA со ссылкой на источники в кругах следствия, речь может идти о массовом убийстве, совершенном на фоне серьезного расстройства психики.

В связи с трагическими событиями в гимназии Граца федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил в стране трехдневный траур. Он выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших, одновременно назвав случившееся "невероятной вспышкой насилия".

В свою очередь министр образования Австрии Кристоф Видеркер на пресс-конференции в Граце объявил, что гимназия Драйершютценгассе останется временно закрытой. Все праздничные мероприятия в городе на ближайшие три дня отменены.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили соболезнования канцлеру Австрии Кристиану Штокеру в связи с трагедией в Граце.

Ранее мы писали о том, что пять человек стали жертвами стрельбы в австрийской школе.