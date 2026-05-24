Стрелок у Белого дома скончался после перестрелки
Сегодня 2026, 06:24
Фото: Istockphoto
В Вашингтоне мужчина открыл огонь возле контрольно-пропускного пункта у Белого дома.
В ответ сотрудники Секретной службы США открыли огонь и ранили его. Позже он умер в больнице.
По данным CNN, в результате инцидента также пострадал случайный прохожий. Пока неизвестно, был ли он ранен первым выстрелом или во время перестрелки.
Сотрудники Секретной службы не пострадали. Президент Дональд Трамп находился в резиденции и не был затронут происшествием.
Напомним, в Вашингтоне возле Белого дома были слышны звуки выстрелов.
