Стримера из Караганды арестовали на 10 суток после видео в TikTok
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В Караганде 56-летнего стримера привлекли к административной ответственности после публикации контента в TikTok. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста, сообщили в полиции.
По данным ведомства, публикации жителя Караганды Эркена Жантыкпаева обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В полиции заявили, что мужчина публиковал контент, который был расценен как противоправный.
В сообщении ведомства также упоминается, что во время стримов мужчина переодевался в женскую одежду. При этом само по себе переодевание в представленном сообщении не названо правонарушением – полиция связывает привлечение к ответственности с содержанием опубликованного контента.
По итогам рассмотрения дела суд назначил стримеру 10 суток административного ареста. Кроме того, ему вынесли официальное предостережение.
Как сообщили в полиции, мужчина уже удалил свои аккаунты в социальных сетях. Ведомство заявило, что он остается под контролем правоохранительных органов, а при повторном нарушении требований предостережения может последовать более строгая ответственность.
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