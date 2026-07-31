Еще одну стримершу наказали за мат в прямом эфире TikTok

В Туркестанской области суд привлек к ответственности 39-летнюю гражданку за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Об этом передает BAQ.KZ.

Запись эфира полицейские нашли в ходе мониторинга интернет-пространства. По их данным, во время трансляции женщина вела себя агрессивно и выражалась нецензурно. Личность стримерши установили в ходе проверки.

В полиции напомнили, что принцип «Закон и порядок» действует как в реальной жизни, так и в интернете.

Не менее двенадцати дел за неделю

Полиция заметно усилила работу по соцсетям, и сообщения о новых наказанных стримерах идут одно за другим. Только за последнюю неделю ведомства отчитались не менее чем о двенадцати таких делах.

МВД ранее объявляло о системной работе по выявлению и пресечению противоправного контента в социальных сетях.

28 июля министерство отчиталось о привлечении к административной ответственности девяти пользователей TikTok. По данным ведомства, авторы контента нарушали закон ради просмотров, лайков и донатов, а их эфиры ежедневно видели пользователи соцсетей, включая несовершеннолетних.

30 июля в области Абай девушка получила 10 суток ареста за пьяный эфир с нецензурной бранью и публичным заявлением об употреблении наркотиков. В тот же день в Алматинской области арестовали на пять суток 22-летнего мужчину за ролик с нецензурной бранью в TikTok и Instagram.

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