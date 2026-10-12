Стримершу из Туркестанской области наказали за мат и оскорбления

Прямой эфир в TikTok обернулся для 32-летней жительницы Ордабасинского района Туркестанской области судом. Во время трансляции она ругалась матом и оскорбляла другого человека. Эфир увидели не только подписчики, но и полиция.

Полицейские в Туркестанской области регулярно просматривают соцсети. Во время такого мониторинга они и наткнулись на трансляцию.

В эфире женщина не стеснялась в выражениях. Она ругалась нецензурно, задевала честь и достоинство другого человека и вела себя так, что полиция назвала это грубым нарушением.

Установить, кто стоит за аккаунтом, оказалось несложно. Стримершу доставили в отдел полиции, где ее действиям дали правовую оценку, а затем дело ушло в суд.

Суд назначил ей штраф в 20 МРП. В полиции с ней еще и провели разъяснительную беседу.

В ведомстве напоминают, что погоня за вниманием в соцсетях не дает права унижать и оскорблять других.

Похожая история недавно случилась в Талдыкоргане. Там 27-летнюю жительницу наказали за нецензурную брань в прямом эфире TikTok.