В Талдыкоргане жительницу наказали за нецензурную брань в прямом эфире TikTok
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В Талдыкоргане области Жетысу суд оштрафовал 27-летнюю местную жительницу за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Ее признали виновной в мелком хулиганстве.
Трансляцию заметили полицейские, которые следят за соцсетями. Они установили личность участницы эфира и направили материалы в суд.
Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве и привлек к административной ответственности в виде штрафа.
В полиции напоминают, что в интернете люди отвечают за свои слова и действия так же, как и в обычной жизни, и просят пользователей соцсетей уважать окружающих.
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Эфиры в TikTok заканчиваются наказанием не впервые. В Шымкенте 21-летний житель получил 10 суток административного ареста за высказывания, в которых полиция увидела явное неуважение к обществу. Он отвечал на вопрос зрителя о дне траура. Ему и двум другим участникам эфира, 22-летним молодым людям, вынесли официальное предупреждение и на месяц поставили на профилактический учет.
Через соцсети нарушают закон и по-крупному. В Астане с двух организаторов незаконных азартных игр, которые проводили их в Instagram и TikTok, взыскали больше 124,8 млн теңге.
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