В Талдыкоргане жительницу наказали за нецензурную брань в прямом эфире TikTok

В Талдыкоргане области Жетысу суд оштрафовал 27-летнюю местную жительницу за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Ее признали виновной в мелком хулиганстве.

Трансляцию заметили полицейские, которые следят за соцсетями. Они установили личность участницы эфира и направили материалы в суд.

Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве и привлек к административной ответственности в виде штрафа.

В полиции напоминают, что в интернете люди отвечают за свои слова и действия так же, как и в обычной жизни, и просят пользователей соцсетей уважать окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

Эфиры в TikTok заканчиваются наказанием не впервые. В Шымкенте 21-летний житель получил 10 суток административного ареста за высказывания, в которых полиция увидела явное неуважение к обществу. Он отвечал на вопрос зрителя о дне траура. Ему и двум другим участникам эфира, 22-летним молодым людям, вынесли официальное предупреждение и на месяц поставили на профилактический учет.

Через соцсети нарушают закон и по-крупному. В Астане с двух организаторов незаконных азартных игр, которые проводили их в Instagram и TikTok, взыскали больше 124,8 млн теңге.