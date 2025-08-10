Это праздник всех, кто трудится на стройке, в проектных бюро, на заводах стройматериалов и в смежных отраслях. Это повод оглянуться на достижения, понять слабые места отрасли и заглянуть в будущее. Обо всем этом читайте в материале BAQ.KZ.

Достижения отрасли

За последние 6 лет (2019-2024 годы) общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 97,9 млн кв. метров, в т.ч. ИЖС – 39,3 млн кв. метров и МЖК – 58,6 млн кв. метров.

За 6 месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 7,9 млн кв. метров, в т.ч. ИЖС 2,7 млн кв. метров и МЖК 5,2 млн кв. метров. Развиваются государственные программы — “Нұрлы жер”, “Ауыл – Ел бесігі”, а также масштабные транспортные проекты.

Кроме жилищного строительства, Казахстан активно развивает инфраструктурные и социальные объекты. В 2024 году было построено более 100 школ и детских садов в рамках нацпроекта по модернизации образования. Реализуются также новые больницы и поликлиники, в том числе по принципу ГЧП. Внимание уделяется и инженерным сетям: протяжённость обновлённых водопроводов и теплосетей выросла на 17% по сравнению с 2023 годом. Всё это говорит о комплексном подходе, где строительная отрасль является ключевым инструментом реализации социальных обязательств государства.

Зарплаты и условия труда

Средняя зарплата в строительной отрасли варьируется от 150 000 до 500 000 тенге. Однако сохраняются две системные проблемы: высокий процент неофициальной занятости и несоответствие зарплат уровню физического и профессионального труда.

Несмотря на официальные показатели, на местах существует большой разрыв между оплатой труда в государственных и частных проектах. В мелких строительных компаниях зарплаты могут быть ниже МЗП, а выплаты — нерегулярными. Вахтовики сталкиваются с длительными задержками и отсутствием компенсаций за переработку. Особенно уязвимы мигранты и сезонные рабочие, труд которых часто не защищён. Это указывает на необходимость глубокой реформы системы трудового регулирования и усиления роли профсоюзов в отрасли.

Как отметила HR-эксперт одной из казахстанских строительных компаний Марина Жусупова, многие мелкие подрядчики продолжают нанимать рабочих без договоров. Это снижает доверие к профессии и лишает людей пенсий и страховки.

Награды и признание

К Дню строителя лучших награждают медалями, грамотами, присваивают звание "Құрметті құрылысшы". Это поднимает престиж профессии, но охвата всё ещё недостаточно. Союзом строителей Казахстана учреждена награда за выдающиеся достижения в области строительства: нагрудный знак "Заслуженный строитель". Нагрудным знаком награждаются высококвалифицированные специалисты в области строительства, имеющие стаж работы не менее 10 лет в области строительства, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие строительства за многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии строительства.

К примеру, в этом году более 30 строителей наградили в Акмолинской области. Они были удостоены государственных наград, почётных грамот и благодарственных писем в преддверии Дня строителя. В поздравительной речи аким области отметил их значительный вклад в развитие экономики региона.

"Многие века строитель пользовался особым почётом и уважением. Сегодня эта профессия – одна из самых востребованных и необходимых. Благодаря вашим усилиям улучшается качество жизни людей. В последние годы в области наблюдается заметный рост объёмов строительства: появляются новые жилые комплексы, современные социальные объекты, развивается инфраструктура. Это результат кропотливой работы, профессионализма и преданности своему делу", – подчеркнул глава региона.

Проблемы и вызовы строительной сферы

Несмотря на высокие темпы, качество новых объектов часто вызывает нарекания. Жалобы касаются сырости в новостройках, трещин, срыва сроков. По оценкам экспертов, многие дома в стране строятся на пределе скорости — подрядчики гонятся за количеством, а контроль качества остаётся на бумаге. Вторая проблема – это дефицит квалифицированных кадров. Строительный колледж — не первый выбор для выпускников школ. Отсюда — нехватка инженеров, технологов, прорабов. Строительная индустрия стареет.

Об этом высказывался председатель президиума Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

"Дефицит кадров испытывает не только сфера строительства, но и другие отрасли, включая индустрию и сельское хозяйство. Уже последние лет десять строительный рынок остро нуждается в кадрах. Сегодня далеко не каждый молодой человек готов работать в мороз и в жару, получая при этом 350-400 тысяч тенге. В целом, кадры очень нужны: инженеры, сметчики, прорабы, технологи, а также квалифицированные экономисты", – отметил Талгат Ергалиев.

Если говорить о росте цен на стройматериалы, то стоит отметить, что после пандемии и геополитических кризисов цены на цемент, металл, отделку выросли на 30–50%. Многие застройщики переходят на более дешёвые материалы, теряя в качестве. По основным группам строительных материалов больше всего за год подорожали: камень, известняк, гипс, мел: +13,2% (+ 0% за месяц). Пластмассовые материалы: +13,3% (+0,3% за месяц) Цемент: +12,3% (+1,4% за месяц).

При этом на начало 2025 года в Казахстане действуют 2 922 предприятия по производству строительных материалов, в том числе, малые – 2 801, средние – 93, крупные – 28. предприятий. Важно отметить, что 96% от действующих предприятий отрасли занимают малые предприятия, то есть основная доля занятых сконцентрирована в них. Так, за январь-июнь 2025 года объем производства в стоимостном выражении составил 713,1 млрд тенге, что на 33,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Четвертой проблемой можно обозначить теневой рынок и самострой. Огромное количество строек по стране ведётся без лицензий, разрешений и экспертиз. Особенно это касается частного строительства и мелких подрядчиков в регионах.

Перспективы развития отрасли

Министерство промышленности и строительства объявило курс на внедрение цифрового проектирования (BIM), развитие “зелёного” строительства, поддержку локального производства стройматериалов, реформу строительного образования.

В ходе планомерной оптимизации строительного процесса Министерством внедрен автоматизированный реестр, который позволит провести ревизию всех выданных разрешений, а также обеспечит контроль наличия трудовых ресурсов в режиме реального времени.

В целях усиления контроля введены "меры оперативного реагирования", которые позволят своевременно пресекать нарушения с возможностью приостановления СМР, вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).

Внедрен механизм "Планового инспектирования", предусматривающего добровольное согласие заказчика на инспектирование по графику. Кроме того, путем инвентаризации инженерных коммуникаций оцифровано 93% застроенной территории населенных пунктов до уровня районных центров.

Автоматизированы бизнес-процессы предоставления исходно-разрешительных документов, согласование эскизных проектов и выдачи технический условий в системе Единого государственного кадастра недвижимости. На портале Epsd.kz с 2024 года внедрена единая градостроительная экспертиза градостроительной документации всех уровней на основе использования системы градкадастра.

Таким образом, строители – это люди, благодаря которым растут города, развиваются дороги, школы, больницы. Несмотря на проблемы, отрасль движется вперёд, становится технологичнее и амбициознее. А значит, у Казахстана есть шанс построить не только новые здания, но и новое качество жизни для каждого гражданина.