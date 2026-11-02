Строительство АЭС «Балхаш» планируют начать в 2027 году
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Строительство атомной электростанции «Балхаш» планируют начать в 2027 году. Сейчас инженерные изыскания по проекту близки к завершению, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на заседании комитета Курултая.
«Мы близки к завершению инженерных изысканий по проекту атомной электростанции „Балхаш“. В мае 2026 года были подписаны соответствующие соглашения, а в июне они были ратифицированы. В сентябре мы подписали EPC-контракт. Теперь планируем начать строительные работы в 2027 году», - сказал председатель агентства.
По его словам, подготовка к реализации проекта идёт в соответствии с намеченными этапами.
«Строительство АЭС „Балхаш“ — один из важных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности страны. Также определён район строительства АЭС „Мойынкум“ — Жамбылский район Алматинской области. Сейчас ведётся подготовка соответствующих межправительственных документов по проекту», — сообщил Алмасадам Саткалиев.
Ранее BAQ.KZ писал о том, какие возможности атомная энергетика открывает для казахстанского бизнеса.
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