Строительство АЭС «Балхаш» планируют начать в 2027 году

Строительство атомной электростанции «Балхаш» планируют начать в 2027 году. Сейчас инженерные изыскания по проекту близки к завершению, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на заседании комитета Курултая.

«Мы близки к завершению инженерных изысканий по проекту атомной электростанции „Балхаш“. В мае 2026 года были подписаны соответствующие соглашения, а в июне они были ратифицированы. В сентябре мы подписали EPC-контракт. Теперь планируем начать строительные работы в 2027 году», - сказал председатель агентства.

По его словам, подготовка к реализации проекта идёт в соответствии с намеченными этапами.

«Строительство АЭС „Балхаш“ — один из важных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности страны. Также определён район строительства АЭС „Мойынкум“ — Жамбылский район Алматинской области. Сейчас ведётся подготовка соответствующих межправительственных документов по проекту», — сообщил Алмасадам Саткалиев.

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