Строительство АЭС в Улкене: получат ли жители компенсации?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможной компенсации жителям поселка Улкен при строительстве АЭС, передает BAQ.KZ.
"Вопрос компенсации или каких-то экологических выплат пока не обсуждается, поскольку нет какого-то заключения о вреде или, наоборот, об отсутствии вреда. Насколько мы понимаем, агентство ведет переговоры именно по созданию современной АЭС, которая никакого вреда ни экологии, тем более жителям наносить не будет", – сказал аким.
Ранее сообщалось, что более 9 тысяч специалистов построят первую в Казахстане атомную электростанцию.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с корреспондентом BAQ.KZ заявил, что Казахстан сделал мудрый выбор в пользу атомной энергетики.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- В Германии начался судебный процесс над "бандой молотков"