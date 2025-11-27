Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможной компенсации жителям поселка Улкен при строительстве АЭС, передает BAQ.KZ.

"Вопрос компенсации или каких-то экологических выплат пока не обсуждается, поскольку нет какого-то заключения о вреде или, наоборот, об отсутствии вреда. Насколько мы понимаем, агентство ведет переговоры именно по созданию современной АЭС, которая никакого вреда ни экологии, тем более жителям наносить не будет", – сказал аким.

Ранее сообщалось, что более 9 тысяч специалистов построят первую в Казахстане атомную электростанцию.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с корреспондентом BAQ.KZ заявил, что Казахстан сделал мудрый выбор в пользу атомной энергетики.