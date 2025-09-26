Глава МАГАТЭ: Казахстан сделал мудрый выбор в пользу атомной энергетики
Он отметил роль страны в добыче урана.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Казахстан сделал мудрый выбор в пользу атомной энергетики. Отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ на брифинге международного форума World Atomic Week в Москве, он отметил, что Казахстан играет важную роль в сфере добычи урана.
"Казахстан играет очень важную роль в сфере добычи урана и обладает одними из крупнейших запасов урана в мире. Поэтому там ведется большая активность. Президент принял решение развивать ядерную энергетику. Был проведен референдум, и подавляющее большинство его одобрило, так что, на мой взгляд, в казахстанском обществе есть чёткий консенсус по поводу продвижения этого проекта в области атомной энергетики.
Мы работаем с вашим правительством, ядерным регулятором и другими органами власти, чтобы помочь подготовить страну к внедрению ядерной энергетики. Я считаю, что в целом это не станет для вас неожиданностью. Мы рассматриваем ядерную энергетику как стабильный и чистый источник энергии, обеспечивающий устойчивость энергосистемы. Думаю, это мудрое решение, и мы будем поддерживать Казахстан на этом новом пути", - сказал Рафаэль Гросси.
Ранее Сама Бильбао и Леон выступила на международном форуме World Atomic Week в Москве. Она отметила, что Казахстан играет важную роль в глобальной ядерной энергетике.
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.
25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.
8 августа, вблизи села Улькен Алматинской области состоялась церемония запуска подготовительных работ по строительству АЭС.
20 июня Агентство РК по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане.
АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане.
