Названы сроки начала строительства нового аэропорта в Астане

Строительство нового аэропорта в Астане планируется начать в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

По словам министра, модернизация аэропорта столицы является одной из приоритетных задач.

"Как отмечалось, модернизация аэропорта Астаны является первоочередной задачей. Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в следующем году", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Напомним, Президент поручил ускорить строительство нового аэропорта в Астане. По словам Главы государства, транспортно-логистическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, а Казахстану необходимо укреплять свои позиции на фоне растущей конкуренции в регионе.