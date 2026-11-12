В Алматы не хватает более 5 тысяч мест в студенческих общежитиях – Миннауки

В Алматы сохраняется дефицит более пяти тысяч мест в студенческих общежитиях. Решить проблему планируют в ближайшие один-два года. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

По словам министра, за последние шесть-семь лет в Казахстане ввели в эксплуатацию 281 общежитие, обеспечив студентов более чем 72 тысячами мест.

– Можно сказать, что в целом мы кардинально решили проблему студенческих общежитий. На сегодняшний день дефицит более пяти тысяч мест сохраняется в Алматы. В ближайшие один-два года планируем закрыть и эту потребность, – сообщил Саясат Нурбек.

Какие общежития строят

Министр рассказал, что в Алматы началось строительство комплекса общежитий на 4 780 мест. Первый блок на 340 мест уже введён в эксплуатацию.

По его словам, завершение всего проекта позволит покрыть около 80% существующего дефицита мест в студенческих общежитиях города.

Кроме того, в Астане введено общежитие Евразийского национального университета на 2 656 мест, а в Петропавловске – общежитие на 1 200 мест для студентов университета имени М. Козыбаева.

Министр отметил, что строительство современной студенческой инфраструктуры продолжится.

Ранее новое общежитие на 938 мест открыли в Астане.