В Алматы не хватает более 5 тысяч мест в студенческих общежитиях – Миннауки
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В Алматы сохраняется дефицит более пяти тысяч мест в студенческих общежитиях. Решить проблему планируют в ближайшие один-два года. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
По словам министра, за последние шесть-семь лет в Казахстане ввели в эксплуатацию 281 общежитие, обеспечив студентов более чем 72 тысячами мест.
– Можно сказать, что в целом мы кардинально решили проблему студенческих общежитий. На сегодняшний день дефицит более пяти тысяч мест сохраняется в Алматы. В ближайшие один-два года планируем закрыть и эту потребность, – сообщил Саясат Нурбек.
Какие общежития строят
Министр рассказал, что в Алматы началось строительство комплекса общежитий на 4 780 мест. Первый блок на 340 мест уже введён в эксплуатацию.
По его словам, завершение всего проекта позволит покрыть около 80% существующего дефицита мест в студенческих общежитиях города.
Кроме того, в Астане введено общежитие Евразийского национального университета на 2 656 мест, а в Петропавловске – общежитие на 1 200 мест для студентов университета имени М. Козыбаева.
Министр отметил, что строительство современной студенческой инфраструктуры продолжится.
Ранее новое общежитие на 938 мест открыли в Астане.
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