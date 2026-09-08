Стройкам и заводам Казахстана не хватает почти 37 тысяч работников

В Казахстане сохраняется заметный дефицит кадров в промышленности и строительстве. Общая потребность по отраслям, курируемым Министерством промышленности и строительства, составляет 36,7 тысячи человек. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Больше всего работников сейчас требуется в строительстве – 16,2 тысячи человек. Еще 14,4 тысячи специалистов не хватает в обрабатывающей промышленности.

«Анализ занятости и вакансий показывает, что наибольшая потребность сосредоточена в строительстве, машиностроении и горно-металлургическом комплексе. При этом именно здесь сохраняется значительное количество вакансий. Это говорит о том, что проблема заключается не только в нехватке работников, но и в несоответствии имеющихся компетенций требованиям работодателей», – сказал Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, требования к работникам меняются из-за цифровизации, автоматизации и роботизации производств.

В Атласе новых профессий уже определены 47 новых специальностей для горно-металлургического комплекса, 11 – для машиностроения и 17 – для строительства. Еще 41 профессия формируется под влиянием технологических изменений.

В 2026 году министерство также планирует разработать и актуализировать 158 профессиональных стандартов, которые охватят 922 профессии.

«Образовательный заказ необходимо формировать, исходя прежде всего из реального спроса предприятий», – подчеркнул министр.

Новые предприятия создадут 17,3 тысячи рабочих мест

Потребность в кадрах будет расти и по мере запуска новых производств. В этом году в обрабатывающей промышленности реализуется 200 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать 17,3 тысячи рабочих мест.

На сегодняшний день уже запущены 84 проекта, где создано около 5,8 тысячи рабочих мест.

При этом новым предприятиям нужны специалисты не только с базовыми профессиональными навыками, но и с компетенциями в современных технологиях.

«В рамках новых проектов растет спрос на специалистов в области автоматизации, цифрового проектирования, роботизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Поэтому проработан вопрос подготовки специалистов уже на этапе планирования инвестиционного проекта», – сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Одним из инструментов подготовки кадров остается дуальное образование. Сейчас по промышленным направлениям в нем участвуют около 19 тысяч студентов, а практическую подготовку обеспечивают 816 предприятий.

Больше всего студентов обучается по направлениям машиностроения – 9,3 тысячи человек, легкой промышленности – 5,3 тысячи, металлургии – 1,3 тысячи.

В министерстве отмечают, что запуск новых производств и технологическое обновление предприятий меняют спрос на работников: компаниям все чаще нужны специалисты с цифровыми, инженерными и технологическими навыками.

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