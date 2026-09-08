В Казахстане построят 13 новых колледжей на 20 000 мест

В 11 регионах Казахстана планируют построить 13 новых колледжей, рассчитанных в общей сложности на 20 000 ученических мест. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Часть действующих колледжей также нуждается в обновлении. По данным ведомства, материально-техническую базу необходимо модернизировать в 143 государственных колледжах.

Сейчас за счет местных исполнительных органов и работодателей обновляется инфраструктура 174 колледжей, еще 13 колледжей получают поддержку недропользователей.

Рабочие профессии выбирают более 131 000 студентов

Подготовкой специалистов рабочих профессий сегодня занимаются 480 колледжей. В них обучаются более 131 000 студентов.

Большинство из них поступили после 9 класса – 103 000 человек, или 79% от общего числа.

В текущем учебном году на рабочие квалификации приняли 57 000 студентов.

По данным Минпросвещения, среди выпускников отдельных рабочих специальностей достаточно высокий уровень трудоустройства. Например, работу находят 79% портных и 77% поваров.

Власти рассчитывают постепенно перестроить систему ТиПО так, чтобы колледжи готовили специалистов прежде всего под реальную потребность предприятий и регионов.

Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования