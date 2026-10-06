Стройматериалы упали на машины с Talan Towers в Астане – что сообщили в полиции

В Астане из-за сильного ветра с комплекса Talan Towers сорвало строительный материал, который упал на парковку и повредил два автомобиля, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Об инциденте рассказала в Threads владелица одного из автомобилей. По ее словам, 5 октября около 13:40 ее машина находилась на парковке возле гастроцентра, когда на нее сверху упал строительный материал.

Смотреть в Threads

Что сообщили в полиции

В ДП Астаны сообщили, что на канал «102» поступила информация о повреждении Hyundai Mufasa и Chevrolet Tahoe.

«В ходе проверки установлено, что с крыши многофункционального комплекса в результате шквального ветра сорвало лист ОСБ, который упал на парковочную зону и повредил два припаркованных автомобиля», – сообщили в полиции.

Информация зарегистрирована в Управлении полиции района Есиль. Проводится проверка.

Возместят ли ущерб

В Talan Towers выразили сожаление в связи с произошедшим и сообщили, что сорванный ветром элемент был закреплен на террасе. Сейчас проводится внутренняя проверка, в том числе надежности креплений.

«Данный инцидент является страховым случаем. Заверяем Вас, что мы понимаем свою ответственность в сложившейся ситуации и со своей стороны обеспечим полное возмещение фактического ущерба. В случае если страховая выплата не покроет ущерб в полном объеме, оставшаяся сумма будет компенсирована нами», – сообщили представители комплекса.

Ранее 5 машин загорелись на парковке возле ЖК в Астане.