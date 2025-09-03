2 сентября 2025 года суд города Алатау Алматинской области удовлетворил ходатайство бывшего банкира Жомарта Ертаева о применении амнистии, принятой в честь 30-летия Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Жомарт Ертаев был осуждён Алмалинским районным судом Алматы 16 ноября 2020 года за тяжкие преступления. На момент рассмотрения ходатайства он отбыл 8 лет 3 месяца 14 дней лишения свободы, при этом неотбытый срок составлял 11 месяцев 16 дней. В учреждении ему присвоена первая положительная степень поведения" - говорится в сообщении суда.

Суд сослался на положения Закона "Об амнистии" от 23 июня 2025 года: лицам, осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления, у которых неотбытый срок составляет менее одного года и отсутствует отрицательная степень поведения, сокращается размер неотбытой части основного наказания.

В результате Ертаев освобождается от оставшегося срока заключения. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в 2018 году экс-банкир был задержан в Москве и экстрадирован в Казахстан. Его обвинили в хищении 144 млрд тенге.

Судебный процесс в Алматы начался в декабре 2019 года и продолжался почти год. На скамье подсудимых вместе с Ертаевым находились еще 38 фигурантов.

Во время заседаний Ертаев признал вину и в последнем слове извинился перед всеми, включая других подсудимых.

16 ноября 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен до 9 лет.