В Атырау огласили приговор по громкому делу об убийстве Яны Легкодимовой — преступлению, всколыхнувшему общественность по всему Казахстану, передает BAQ.KZ.

Перед судом предстали двое обвиняемых: её молодой человек Ризуан Хаиржанов и его знакомый Алтынбек Катимов.

Ранее прокурор потребовал пожизненное заключение для убийц Яны Легкодимовой.

Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве, а также в преднамеренном уничтожении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Оба получили пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 18 октября 2024 года. После звонка от Хаиржанова Яна вышла из дома и пропала без вести. Мать девушки, почувствовав неладное, срочно вернулась из командировки. Лишь спустя восемь месяцев следствие обнаружило останки погибшей.

В суде были оглашены фрагменты переписки обвиняемых, где они с ужасающей жестокостью обсуждали детали преступления.