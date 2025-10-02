Алматинский областной суд отменил ранее принятое решение об освобождении бывшего банкира Жомарта Ертаева по амнистии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела дело и выявила ряд процессуальных несоответствий, в том числе расхождения в сроках неотбытого наказания.

Ранее, 2 сентября 2025 года, суд города Алатау удовлетворил ходатайство Ертаева об освобождении на основании пункта 6 статьи 3 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". В соответствии с этим пунктом, лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеющие нарушений режима и у которых оставался срок менее одного года, могли рассчитывать на сокращение остатка наказания. Ертаеву оставалось отбыть 11 месяцев и 16 дней.

Однако судебная коллегия Алматинского областного суда при пересмотре материалов установила, что Ертаев был осуждён двумя приговорами — от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года. Вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности этих приговоров был рассмотрен 25 июня 2021 года Алмалинским районным судом Алматы. При этом, как выяснилось, в постановлении суда не был произведён зачёт уже отбытого наказания по первому приговору, а также не указано, с какого именно приговора исчисляется окончательный срок заключения.

Кроме того, в документах обнаружены расхождения: срок, указанный в постановлении суда Алатау, не совпадает с данными справки учреждения №14, в которой к тому же отсутствует подпись руководителя. Эти несоответствия поставили под сомнение корректность расчёта оставшегося срока и правомерность применения амнистии.

С учётом изложенных нарушений и неопределённости в определении точного срока неотбытого наказания, судебная коллегия решила отменить постановление об освобождении Ертаева. В удовлетворении его ходатайства о применении амнистии было отказано.

Ранее сообщалось, что экс-банкир Жомарт Ертаев вышел на свободу.

Напомним, в 2018 году экс-банкир был задержан в Москве и экстрадирован в Казахстан. Его обвинили в хищении 144 млрд тенге.

Судебный процесс в Алматы начался в декабре 2019 года и продолжался почти год. На скамье подсудимых вместе с Ертаевым находились еще 38 фигурантов.

Во время заседаний Ертаев признал вину и в последнем слове извинился перед всеми, включая других подсудимых.

16 ноября 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен до 9 лет.

Его досрочное освобождение вызвало широкий общественный резонанс.