В столице продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой. Сегодня проходит стадия допроса потерпевших, передаёт BAQ.KZ.

На фоне выступлений многочисленных потерпевших - представителей благотворительных организаций, бизнеса и частных лиц - подсудимая Перизат Кайрат попыталась заявить ходатайство. Однако председательствующий судья напомнил, что текущая стадия слушания предполагает допрос участников процесса.

"Сейчас идёт стадия допроса потерпевших, их немалое количество. Суд будет действовать по порядку: сначала все запланированные допросы, затем изучение доказательств, после чего возможно рассмотрение вашего ходатайства", - отметил судья, обращаясь к подсудимой.

Суд также предложил защите Перизат Кайрат подать ходатайство в письменной форме через канцелярию, чтобы оно было зафиксировано и рассмотрено в установленном порядке.

"Сейчас я вижу, подключился представитель потерпевшего. Я его первый раз вижу. Хочу допросить, с кем я на тот момент работала действительно", - обратилась к судье Кайрат.

На что судья ответил: "Вы можете видеть, знать или не знать тех лиц, которые представляют потерпевшей организации согласно обвинению. Не обязательно же вам во время тех событий, в совершении которых вас обвиняют, вы должны были контактировать со всем штатом той или иной организации".

Ранее в рамках слушаний стало известно, что в деле фигурируют десятки потерпевших. Некоторые из них перевели в фонд обвиняемой от 30 тысяч до 200 миллионов тенге, предполагая, что средства пойдут на реабилитационные центры или помощь пострадавшим от паводков. Обвиняемые своей вины не признают.