Суд по делу Ерболата Жанабылова пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание по административному делу в отношении казахстанского блогера Ерболата Жанабылова проходит в закрытом режиме. С такой просьбой выступил сам блогер, объяснив ее тем, что дело касается его личной и семейной жизни.

1 октября в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны началось рассмотрение дела в отношении Жанабылова по части 1 статьи 73 КоАП РК после конфликта с супругой Эльмирой Толегеновой.

В начале заседания блогер попросил суд удалить из зала представителей СМИ и запретить съемку.

«Прошу вас, уважаемый суд, чтобы меня не снимали и журналисты не присутствовали, сделать закрытым дело. Это личная жизнь, я думаю, им это не нужно знать», – заявил Жанабылов.

Суд удовлетворил ходатайство, после чего рассмотрение дела продолжилось без присутствия журналистов.

Напомним, 1 октября в отношении блогера рассматривается административное дело по части 1 статьи 73 КоАП РК после бытового конфликта с супругой Эльмирой Толегеновой.

Накануне Толегенова рассказала о конфликте с мужем в социальных сетях и сообщила, что закрылась от него и его родственников в гардеробной. Позднее она уточнила, что физического насилия со стороны супруга не было. По ее словам, конфликт произошел после того, как Жанабылов попытался забрать ее второй телефон.

В полиции Астаны сообщили, что выявили публикацию во время мониторинга социальных сетей 30 сентября. Несмотря на отказ Толегеновой подавать заявление, в отношении Жанабылова составили административный материал за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.