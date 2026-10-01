Ерболата Жанабылова задержали после конфликта с супругой

Казахстанская блогерша Эльмира Толегенова прокомментировала конфликт с супругом Ерболатом Жанабыловым и сообщила, что они находятся в процессе развода. В полиции Астаны также рассказали о принятых мерах, передает BAQ.KZ.

Что рассказала Эльмира Толегенова

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение блогерши, после которого пользователи начали обсуждать возможное насилие в семье.

Позже Толегенова пояснила, что физического насилия, по ее словам, не было, а в гардеробной она закрылась из-за попытки супруга забрать ее телефон.

«Не было рукоприкладства. Как могли подумать. Я закрылась в гардеробе, потому что он пытался забрать мой второй телефон. Не нужно додумывать, придумывать. Я вам все объясню, все скажу. Просто мне нужно сейчас прийти в себя и успокоиться», – рассказала блогерша.

Она добавила, что сейчас находится дома вместе с детьми и близкими, а также попросила не считать произошедшее попыткой привлечь внимание.

«Не стоит говорить, что это хайп. Мы находимся в бракоразводном процессе. Спасибо за поддержку, за то, что вы рядом», – сказала Толегенова.

Что сообщили в полиции Астаны

В ДП столицы сообщили, что 30 сентября обнаружили в Threads видеообращение блогерши, на котором она рассказывала о конфликте с супругом и демонстрировала покраснения на руках.

На место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки был установлен факт бытового конфликта. При этом Толегенова отказалась подавать заявление.

«Вместе с тем в отношении Ж.Е. за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений составлен административный материал. Мужчина привлечен к административной ответственности и водворен в комнату временного задержания», – сообщили в ДП Астаны.

Материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Кроме того, в полиции уточнили, что ранее, 28 августа, мужчина нарушил требования пробационного контроля: после 22:00 его не оказалось по указанному месту пребывания. Материалы по этому факту также переданы в суд.

Ранее Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова оказались в центре другого громкого дела.

В Астане был оглашен приговор по уголовному делу в отношении супругов. Оба были признаны виновными.

Начало истории Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге. Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку. Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям: ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,

ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём. С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone. После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме. В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы. Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО "Жанна Бизнес", а были возвращены на расчётный счёт компании. В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Сколько дали Ерболату Жанабылову

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова признаны виновными по пункту 2 части 2 статьи 214 и пункту 1 части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласно приговору суда, Ерболату Жанабылову назначено:

•по статье 214 - 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

•по статье 218 - 2 года лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 58 Уголовного кодекса, путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, на основании части 1 статьи 63 УК РК данное наказание признано условным, а в отношении Жанабылова установлен пробационный контроль.

Суд возложил на него ряд обязанностей: не менять место жительства и работы, не выходить из дома в ночное время, не употреблять психоактивные вещества, а при отсутствии постоянной работы зарегистрироваться в органах занятости.

Контроль за его поведением возложен на службу пробации. Также осуждённый обязан в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу встать на учёт в службе пробации.

По решению суда мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жанабылова изменена и будет отменена после вступления приговора в законную силу. В срок наказания зачтён период нахождения под домашним арестом с 2 февраля по 27 апреля 2024 года из расчёта два дня за один день.

Сколько дали Эльмире Толегеновой

Что касается Эльмиры Толегеновой, суд назначил ей:

•по статье 214 - 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

•по статье 218 - 2 года лишения свободы.

Согласно части 3 статьи 58 УК РК, окончательно назначено 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд постановил, что Толегенова должна отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Однако на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса, с учётом наличия у неё несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочено до 27 апреля 2028 года.