Ерболата Жанабылова задержали после конфликта с супругой
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Казахстанская блогерша Эльмира Толегенова прокомментировала конфликт с супругом Ерболатом Жанабыловым и сообщила, что они находятся в процессе развода. В полиции Астаны также рассказали о принятых мерах, передает BAQ.KZ.
Что рассказала Эльмира Толегенова
Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение блогерши, после которого пользователи начали обсуждать возможное насилие в семье.
Позже Толегенова пояснила, что физического насилия, по ее словам, не было, а в гардеробной она закрылась из-за попытки супруга забрать ее телефон.
«Не было рукоприкладства. Как могли подумать. Я закрылась в гардеробе, потому что он пытался забрать мой второй телефон. Не нужно додумывать, придумывать. Я вам все объясню, все скажу. Просто мне нужно сейчас прийти в себя и успокоиться», – рассказала блогерша.
Она добавила, что сейчас находится дома вместе с детьми и близкими, а также попросила не считать произошедшее попыткой привлечь внимание.
«Не стоит говорить, что это хайп. Мы находимся в бракоразводном процессе. Спасибо за поддержку, за то, что вы рядом», – сказала Толегенова.
Что сообщили в полиции Астаны
В ДП столицы сообщили, что 30 сентября обнаружили в Threads видеообращение блогерши, на котором она рассказывала о конфликте с супругом и демонстрировала покраснения на руках.
На место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки был установлен факт бытового конфликта. При этом Толегенова отказалась подавать заявление.
«Вместе с тем в отношении Ж.Е. за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений составлен административный материал. Мужчина привлечен к административной ответственности и водворен в комнату временного задержания», – сообщили в ДП Астаны.
Материалы дела направлены в суд для принятия решения.
Кроме того, в полиции уточнили, что ранее, 28 августа, мужчина нарушил требования пробационного контроля: после 22:00 его не оказалось по указанному месту пребывания. Материалы по этому факту также переданы в суд.
Ранее Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова оказались в центре другого громкого дела.
В Астане был оглашен приговор по уголовному делу в отношении супругов. Оба были признаны виновными.
Начало истории
Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге.
Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку.
Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям:
- ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,
- ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём.
С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.
После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме.
В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы.
Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО "Жанна Бизнес", а были возвращены на расчётный счёт компании.
В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
Сколько дали Ерболату Жанабылову
Сколько дали Эльмире Толегеновой
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