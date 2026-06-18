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Суд по делу Ташиева едва не сорвался из-за споров с журналистами

В Бишкеке прошло очередное заседание по делу бывшего главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева. Адвокаты предложили вернуть процесс в закрытый режим из-за работы журналистов.

Сегодня 2026, 12:28
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akipress.org Сегодня 2026, 12:28
Сегодня 2026, 12:28
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Фото: akipress.org

В Бишкеке прошло очередное заседание по так называемому "делу 75", фигурантами которого являются бывший глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу и другие обвиняемые.

Заседание в Первомайском районном суде началось с организационных проблем. Как сообщают кыргызские СМИ, председательствующий судья Азирет Медеров выразил недовольство тем, что из-за большого количества представителей прессы и участников процесса возникли сложности с проходом в зал суда.

Несколько адвокатов предложили вновь рассмотреть вопрос о проведении процесса в закрытом режиме. По их словам, журналисты слишком близко подходят к подсудимым, что мешает работе суда.

"Уже 15 минут как начался процесс, а заседание суда фактически не началось из-за споров с журналистами", – заявил один из защитников.

В свою очередь судья попросил представителей СМИ после завершения заседания обсудить порядок дальнейшего освещения процесса.

Напомним, уголовное дело против бывшего главы ГКНБ возбудили после его отставки в феврале 2026 года. Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним по делу проходят еще несколько бывших высокопоставленных чиновников и силовиков Кыргызстана.

По делу проходят бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генеральный прокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Аалы Карашев, Эмилбек Узакбаев и Курманбек Дыйканбаев.

С 15 июня судебные заседания по делу впервые проходят в открытом режиме, что значительно усилило общественный интерес к процессу. Появление в сети видеозаписей с допросами стало новым поводом для обсуждения одного из самых резонансных политических дел в стране.

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