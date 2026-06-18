В Бишкеке прошло очередное заседание по так называемому "делу 75", фигурантами которого являются бывший глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу и другие обвиняемые.

Заседание в Первомайском районном суде началось с организационных проблем. Как сообщают кыргызские СМИ, председательствующий судья Азирет Медеров выразил недовольство тем, что из-за большого количества представителей прессы и участников процесса возникли сложности с проходом в зал суда.

Несколько адвокатов предложили вновь рассмотреть вопрос о проведении процесса в закрытом режиме. По их словам, журналисты слишком близко подходят к подсудимым, что мешает работе суда.

"Уже 15 минут как начался процесс, а заседание суда фактически не началось из-за споров с журналистами", – заявил один из защитников.

В свою очередь судья попросил представителей СМИ после завершения заседания обсудить порядок дальнейшего освещения процесса.