Суд по делу Жанабылова и Толегеновой отложили до понедельника
Сегодня 2026, 13:20
В Астане судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой перенесён на понедельник, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
На очередном заседании суд объявил об отложении разбирательства.
Продолжение процесса назначено на ближайший понедельник.
Напомним, государственное обвинение ранее запросило для Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
По словам гособвинителя, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимые занимались незаконной предпринимательской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере — 247 миллионов тенге, а также легализацией денежных средств, полученных преступным путём.
«Учитывая опасный характер совершённых преступлений, считаю необходимым назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы», – заявил прокурор.
Он отметил, что преступление, по версии обвинения, совершалось с широким освещением в социальных сетях, а последующие действия были направлены на легализацию доходов.
