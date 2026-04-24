В Астане судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой перенесён на понедельник, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На очередном заседании суд объявил об отложении разбирательства.

Продолжение процесса назначено на ближайший понедельник.

Напомним, государственное обвинение ранее запросило для Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам гособвинителя, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимые занимались незаконной предпринимательской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере — 247 миллионов тенге, а также легализацией денежных средств, полученных преступным путём.

«Учитывая опасный характер совершённых преступлений, считаю необходимым назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы», – заявил прокурор.

Он отметил, что преступление, по версии обвинения, совершалось с широким освещением в социальных сетях, а последующие действия были направлены на легализацию доходов.