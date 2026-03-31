Суд постановил снести четырехэтажный дом в Алматы
В Алматы начался демонтаж здания, признанного незаконным по решению суда. Разбирательство длилось несколько лет.
В Алматы начались работы по демонтажу здания, расположенного ниже озера Сайран на пересечении улиц Райымбека и Тлендиева.
Как сообщили в акимате, четырехэтажный объект, известный по адресу Циолковского, 2/324, был признан незаконным в судебном порядке.
«В отношении собственника приняты административные меры и подано исковое заявление», - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Судебное разбирательство по объекту продолжалось длительное время. В итоге апелляционная инстанция вынесла решение о его сносе.
Несмотря на это, владелец не приступил к исполнению решения. В связи с этим 23 февраля департаментом юстиции было возбуждено исполнительное производство.
Отмечается, что в открытых источниках здание также фигурировало по адресу Циолковского, 2. По отзывам пользователей, строительство и отделочные работы на объекте затягивались, а в 2023 году там произошел пожар.
В акимате уточнили, что демонтаж проводится в рамках исполнения судебного решения.
