В Алматы приступили к сносу четырехэтажного здания в районе улиц Райымбека и Тлендиева - объект ранее был признан незаконной постройкой.

В Алматы начались работы по демонтажу здания, расположенного ниже озера Сайран на пересечении улиц Райымбека и Тлендиева.

Как сообщили в акимате, четырехэтажный объект, известный по адресу Циолковского, 2/324, был признан незаконным в судебном порядке.

«В отношении собственника приняты административные меры и подано исковое заявление», - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Судебное разбирательство по объекту продолжалось длительное время. В итоге апелляционная инстанция вынесла решение о его сносе.

Несмотря на это, владелец не приступил к исполнению решения. В связи с этим 23 февраля департаментом юстиции было возбуждено исполнительное производство.

Отмечается, что в открытых источниках здание также фигурировало по адресу Циолковского, 2. По отзывам пользователей, строительство и отделочные работы на объекте затягивались, а в 2023 году там произошел пожар.

В акимате уточнили, что демонтаж проводится в рамках исполнения судебного решения.

