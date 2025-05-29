На очередном заседании в Талдыкоргане по делу об убийстве Шерзата Полата был официально заявлен гражданский иск от имени родителей и бабушки погибшего, передаёт BAQ.KZ.

Судья постановил принять заявленный иск к рассмотрению. Потерпевшие признаны гражданскими истцами, а подсудимые — гражданскими ответчиками.

"Принять данный иск к производству, признать заявителей гражданскими истцами. Подсудимые признаются гражданскими ответчиками" — огласил судья.

Также стороной защиты в ходе слушаний было отмечено, что Равиль Сакиев является виновным только по эпизоду, связанному с Нурканатом Гайыпбаевым. По другим пунктам обвинения его вина не была установлена.

"Иск был предъявлен, но мы с ним полностью не согласны", — ответил адвокат Сакиева.

Во время обсуждения заявленного гражданского иска в суде один из подсудимых выразил несогласие с размером компенсации.

"Уважаемый суд, прошу не удовлетворять ходатайство. На видео и фото видно, что к Шерзату я не подходил. Я лишь пнул Гайыпбева три раза, за это я должен заплатить 150 миллионов", — заявил один из подсудимых.

Отметим, ранее семья убитого Шерзата Полата потребовала с подсудимых сотни миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.