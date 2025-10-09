В столичном суде оглашено постановление по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Рассмотрев жалобы адвокатов, суд оставил без изменений решения первой инстанции, вынесенные уполномоченным органом, передаёт BAQ.KZ.

В материалах дела указано, что деятельность Жанабылова и Эльмиры Толегеновой имеет признаки лотереи. При этом суд отметил отсутствие точных данных о стоимости участия в розыгрыше и количестве участников.

Как сообщил судья, доводы сторон были тщательно изучены, однако коллегия пришла к выводу, что решения первой инстанции являются законными и обоснованными. В материалах дела отмечается, что деятельность по проведению розыгрыша автомобиля и иных призов сопровождалась оплатой учебного курса стоимостью 30 тысяч тенге, что было условием участия.

"С учётом обстоятельств по данному административному делу, исходя из стоимости участия в розыгрыше, неопределённого количества участников, порядка проведения розыгрыша и перевода денежных средств, суд пришёл к выводу, что оснований для изменения судебного акта не имеется", — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Напомним, ранее мы писали о том что блогеры привлекались к административной ответственности по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях.