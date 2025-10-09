По словам адвоката Олега Чернова, вывод суда о признаках незаконной предпринимательской деятельности в действиях Жанабылова является надуманным и не соответствует диспозиции статьи 214 Уголовного кодекса. Об этом подробнее – в материале BAQ.KZ.

"Ни стоимость участия в розыгрыше, ни количество участников, ни факт перечисления денежных средств на личный счет победителей, ни незавершенность розыгрыша не входят в перечень признаков объективной стороны уголовного правонарушения", – отметил Чернов.

Он подчеркнул, что постановления по делу Жанабылова и его супруги Толегеновой от 15 сентября являются практически идентичными, несмотря на то, что рассматривались разными судьями.

"На 90% тексты совпадают вплоть до знаков препинания. Возникает закономерный вопрос: какими доказательствами руководствовался суд, если в деле имелись только незаполненный протокол и ряд скриншотов, не имеющих отношения к протоколу?",сказал адвокат.

Чернов также указал на грубые процессуальные нарушения при составлении административного протокола: его подзащитным не разъяснили права, не вручили копию документа и не предоставили возможности представить свои объяснения.

"Такой "букет" нарушений не позволял суду признать их виновными даже при наличии состава правонарушения. Вместо этого суд сослался на якобы признаки уголовного преступления, которых в деле не было", – подчеркнул он.

Адвокат попросил апелляционную коллегию отменить постановления специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям и прекратить производство по делу. Кроме того, он заявил ходатайство о признании незаконными действий должностных лиц, допустивших нарушения при составлении протоколов, и о вынесении частного постановления в их отношении.

Ранее сообщалось о том, что дело блогера Жанабылова и его супруги переквалифицировано в уголовное.