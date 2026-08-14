Суд вынес решение по детскому лагерю «Светофор» в Костанайской области

Деятельность детского оздоровительного центра «Светофор» в Костанайской области прекращена по решению суда после внеплановой проверки, проведенной по обращению родителя. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

По данным ведомства, проверка подтвердила факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований, указанные в обращении.

Специалисты выявили нарушения при организации питания и водоснабжения, несоблюдение требований к санитарному состоянию территории и помещений, а также проблемы с прохождением обязательных медицинских осмотров персоналом.

По итогам рассмотрения материалов суд принял решение о прекращении деятельности детского центра. Ранее выданное «Светофору» санитарно-эпидемиологическое заключение аннулировано.

Кроме того, Минздрав провел служебное расследование в отношении должностных лиц, допустивших нарушения при выдаче санитарно-эпидемиологического заключения центру. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В министерстве подчеркнули, что обращения граждан по вопросам безопасности детского отдыха находятся на особом контроле.

Что известно о ситуации в лагере

Ранее условия содержания детей в «Светофоре» вызвали широкий общественный резонанс после появления в социальных сетях видео с грязными и забитыми туалетами.

Первые жалобы родителей поступили еще после начала первой смены в июне. Тогда проверка выявила не только проблемы с туалетами и неработающие бойлеры, но и нарушения среди персонала пищеблока. В смывах с кухонных предметов были обнаружены признаки кишечной палочки.

Арендатору лагеря выдали предписание об устранении нарушений и назначили штраф. Однако последующая внеплановая проверка показала, что нарушения не были устранены, после чего материалы передали в суд.

Ранее в управлении образования Костанайской области сообщали, что «Светофор» несколько лет не работал и возобновил деятельность только в прошлом году. В этом сезоне собственник передал лагерь в аренду частному предпринимателю.

Теперь по решению суда деятельность детского оздоровительного центра прекращена.