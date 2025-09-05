Судебное заседание по делу блогера Жанабылова перенесли после заявления адвоката
Рассмотрения процесса над блогером Ерболатом Жанабыловым отложили до 15 сентября, передает BAQ.KZ. Его адвокат заявил о нарушении прав подзащитного.
По его словам, его права и подзащитного были грубо нарушены: при составлении протокола их не ознакомили с его содержанием и не вручили копию, из-за чего Жанабылов не знал сути предъявленного нарушения. Также не была обеспечена возможность воспользоваться услугами переводчика, поскольку часть доказательств представили на казахском и русском языках.
Также, по его утверждению, не разъяснили права, не дали возможности внести объяснения и замечания в протокол и представить собственные доказательства.
Также адвокат посчитал необходимым участие прокурора в рассмотрении дела. Судья отложила судебное заседание на 15 сентября.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал скандал, связанный с конкурсом блогеров Жанабыловых.
Блогеры ранее заявили о розыгрыше 11 автомобилей. Поводом для проверки стало обращение гражданина, который усомнился в законности акции. Жалоба поступила в комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей.
