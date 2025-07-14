Казахстанская федерация футбола начала внутренние расследования в отношении судей матча "Туран" – "Кызылжар" и передала материалы по клубам в правоохранительные органы. Об этом сообщил руководитель службы безопасности соревнований и интегрити КФФ Асхат Мэлс заявил, передает BAQ.KZ.

"Проводятся внутренние служебные расследования на предмет участия судей Кумашева и Чеховского в договорных матчах. В отношении футбольных клубов "Туран" и "Кызылжар" материалы отправлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", - сообщил Асхат Мэлс.

Ранее матч 16-го тура КПЛ вызвал большую критику со стороны болельщиков. Поводом послужило спорное пенальти.

Разъяснение опубликовал директор департамента судейства и инспектирования Федерации Нуну Алешандре Паррейра де Каштру.

Он подтвердил, что в эпизоде на 84-й минуте защитник "Турана" действительно удерживал соперника руками, однако нападающий "Кызылжара" спровоцировал падение преднамеренной симуляцией. Судейская бригада не продемонстрировала должной координации и допустила профессиональные просчеты, считают в КФФ.

Судьи Тимур Кумашев и Георгий Чеховский отстранены до конца сезона 2026 года.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров заявил, что организация проводит активную работу по борьбе с договорными матчами.