Судоходство через Ормузский пролив возобновляется после меморандума США и Ирана

После подписания меморандума между США и Ираном через Ормузский пролив прошли первые семь судов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сервиса отслеживания морского трафика Marine Traffic.

По информации телеканала, по состоянию на четверг через стратегически важный морской коридор проследовали семь судов. Часть из них направлялась из Персидского залива в сторону Оманского залива, другие, напротив, вошли в пролив.

Среди прошедших судов были грузовые и танкерные суда, в том числе французский танкер для перевозки сжиженного природного газа и битумный танкер под флагом Островов Кука. Кроме того, в акваторию пролива вошел нефтяной танкер Starway под флагом Панамы.

По данным CNN, судно Starway, способное перевозить свыше 46 тысяч тонн нефти, впоследствии отключило транспондер, что сделало невозможным отслеживание его дальнейшего маршрута в режиме реального времени.

Напомним, 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий запуск 60-дневного переговорного процесса по выработке всеобъемлющего соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Документ включает меры по снижению напряженности между сторонами, обсуждение вопросов иранской ядерной программы, возможное поэтапное смягчение санкций, а также гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Возобновление движения судов через один из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти участники рынка рассматривают как важный сигнал для стабилизации международной торговли и энергетического сектора.