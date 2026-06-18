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Иран и США подписали соглашение о прекращении войны: что известно

Стороны договорились прекратить военные действия и в течение 60 дней обсудить вопросы санкций и ядерной программы.

Сегодня 2026, 09:23
АВТОР
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IRNA Сегодня 2026, 09:23
Сегодня 2026, 09:23
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Фото: IRNA

Иран и США официально подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение военных действий и запуск нового этапа переговоров по ядерной программе и санкциям. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет Presstv.ir.

По его словам, документ был подписан в цифровом формате президентами обеих стран. От отдельной церемонии подписания стороны отказались.

В Тегеране подчеркнули, что соглашение уже вступило в силу. При этом иранская сторона считает, что самый сложный этап только начинается – выполнение достигнутых договоренностей.

Что предусматривает соглашение

Согласно договоренностям, стороны прекратили военные действия, а также договорились в течение ближайших 60 дней провести переговоры по вопросам ядерной программы Ирана и снятия санкций.

В Тегеране заявили, что нефтяные ограничения против Ирана уже начали постепенно отменяться. Иран рассчитывает на восстановление полноценного экспорта нефти, включая страхование перевозок и получение платежей за поставки. Одновременно США сняли ограничения на морские перевозки, а судоходство через Ормузский пролив продолжает работать в штатном режиме.

Власти Ирана подчеркнули, что не намерены обсуждать свою ракетную программу. По словам Багаи, предметом будущих переговоров станут только ядерная программа и санкции.

Также Тегеран вновь заявил, что не рассматривает возможность вывоза обогащенного урана за пределы страны.

Контроль за выполнением соглашения

В Иране заявляют, что будут внимательно следить за выполнением обязательств со стороны Вашингтона.

"Если американцы не будут выполнять свои обязательства, Иран также не станет выполнять свои", – отметил представитель МИД.

По его словам, достигнутое соглашение стало результатом не только дипломатических усилий, но и событий последних месяцев, включая военное противостояние в регионе. Сейчас стороны переходят к этапу практической реализации договоренностей, который, как признают в Тегеране, может оказаться сложнее самого процесса переговоров.

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