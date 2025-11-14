Судью из Шымкента наказали за неуместный жест в адрес журналистки
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Абинур Карабаев оказался в центре служебного разбирательства после того, как во время заседания позволил себе странный жест в сторону журналистов, сообщает BAQ.KZ. Инцидент случился на процессе по делу о покушении на бывшего замакима Шымкента Руслана Берденова. Корреспондент Ботагоз Омарова фиксировала заседание на камеру, и в один момент судья демонстративно показал ей язык. Запись быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию пользователей.
После появления видео руководство специализированного суда инициировало служебную проверку. Ее результаты направили в комиссию по судейской этике, а затем — в Судебное жюри. Как сообщили в Высшем судебном совете, Судебное жюри вынесло решение о применении дисциплинарного взыскания к Карабаеву — ему объявлено замечание.
Функция Судебного жюри — не наказание ради наказания, а повышение стандартов ответственности и укрепление доверия участников процесса, — отметили в Совете.
Сам судья ситуацию публично пока не комментировал.
