Сулейменов объяснил, почему инфляционные ожидания выше фактической инфляции
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Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, почему инфляционные ожидания населения остаются выше фактического уровня инфляции, передает BAQ.KZ.
По его словам, по итогам июня годовая инфляция составила 10,3%, тогда как инфляционные ожидания достигли 13,4%.
Сулейменов отметил, что фактическая инфляция отражает уже сложившуюся статистику, тогда как инфляционные ожидания формируются на основе прогнозов населения, бизнеса и профессионального сообщества и оказывают влияние на потребительские, сберегательные и инвестиционные решения.
«Нам хотелось бы, чтобы эта дельта сужалась. Если фактическая инфляция составляет 10,3%, то и инфляционные ожидания должны быть ближе к этой цифре. Но это очень непростая работа», - сказал глава Нацбанка.
Он пояснил, что ожидания во многом зависят от информационного фона.
Сообщения о росте тарифов, повышении НДС или ослаблении курса тенге способны усиливать опасения населения относительно дальнейшего роста цен, даже если текущая инфляция замедляется, считает Сулейменов.
«Если новости пестрят сообщениями о том, что поднимаются тарифы, растет НДС, тенге ослабел или доллар взлетел, то люди будут ожидать более высокой инфляции независимо от фактических показателей», - отметил Сулейменов.
По его словам, именно высокий уровень инфляционных ожиданий является одной из причин, по которой Национальный банк не спешит снижать базовую ставку.
«Когда нам говорят: "Почему ставка не снижается быстрее, ведь реальная инфляция замедлилась?", ответ заключается в том, что инфляционные ожидания все еще остаются высокими. Мы должны управлять не тем, что уже произошло, а решениями, которые будут приниматься в будущем», - подчеркнул председатель Нацбанка.
Он также отметил важную роль средств массовой информации и экономических журналистов в формировании объективного восприятия решений регулятора.
Ранее Тимур Сулейменов объяснил снижение базовой ставки при растущих ценах.
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