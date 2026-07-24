Сулейменов объяснил, почему инфляционные ожидания выше фактической инфляции

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, почему инфляционные ожидания населения остаются выше фактического уровня инфляции, передает BAQ.KZ.

По его словам, по итогам июня годовая инфляция составила 10,3%, тогда как инфляционные ожидания достигли 13,4%.

Сулейменов отметил, что фактическая инфляция отражает уже сложившуюся статистику, тогда как инфляционные ожидания формируются на основе прогнозов населения, бизнеса и профессионального сообщества и оказывают влияние на потребительские, сберегательные и инвестиционные решения.

«Нам хотелось бы, чтобы эта дельта сужалась. Если фактическая инфляция составляет 10,3%, то и инфляционные ожидания должны быть ближе к этой цифре. Но это очень непростая работа», - сказал глава Нацбанка.

Он пояснил, что ожидания во многом зависят от информационного фона.

Сообщения о росте тарифов, повышении НДС или ослаблении курса тенге способны усиливать опасения населения относительно дальнейшего роста цен, даже если текущая инфляция замедляется, считает Сулейменов.

«Если новости пестрят сообщениями о том, что поднимаются тарифы, растет НДС, тенге ослабел или доллар взлетел, то люди будут ожидать более высокой инфляции независимо от фактических показателей», - отметил Сулейменов.

По его словам, именно высокий уровень инфляционных ожиданий является одной из причин, по которой Национальный банк не спешит снижать базовую ставку.

«Когда нам говорят: "Почему ставка не снижается быстрее, ведь реальная инфляция замедлилась?", ответ заключается в том, что инфляционные ожидания все еще остаются высокими. Мы должны управлять не тем, что уже произошло, а решениями, которые будут приниматься в будущем», - подчеркнул председатель Нацбанка.

Он также отметил важную роль средств массовой информации и экономических журналистов в формировании объективного восприятия решений регулятора.

Ранее Тимур Сулейменов объяснил снижение базовой ставки при растущих ценах.