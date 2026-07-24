Нацбанк объяснил снижение базовой ставки при растущих ценах

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал решение финрегулятора о снижении базовой ставки с 17% до 16,75% передает BAQ.KZ.

Председатель Нацбанка отметил, что месячная инфляция в июне несколько ускорилась. Это связано с отдельными факторами, включая ускорение роста цен на овощи и повышение цен по ряду непродовольственных товаров.

Также ускорились показатели базовой и сезонно очищенной инфляции – до 0,9% и 1% соответственно. Это свидетельствует о том, что ценовое давление сохраняется, а наметившийся дезинфляционный процесс, несмотря на его наличие, остается неустойчивым.

«Поэтому текущее смягчение денежно-кредитной политики носит взвешенный и сбалансированный характер», - сказал Сулейменов.

Помимо этого, он подчеркнул, что есть риск ускорения роста цен на бензин.

Тенденции во внутренней экономике

Сулейменов также добавил, что экономическая активность продолжает ускоряться. В январе–июне экономика выросла на 4,1%.

Рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%. Высокие темпы роста наблюдаются в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и торговле.

При этом добыча нефти после снижения в начале года демонстрирует положительную месячную динамику.

Дополнительный импульс деловой активности обеспечивает рост инвестиций в основной капитал. В январе–июне они увеличились на 9,6%. Основной вклад обеспечили несырьевые отрасли – обрабатывающая промышленность, электро- и газоснабжение, сельское хозяйство и транспорт.

Внутренний спрос сохраняет положительную динамику. Это проявляется в ускорении роста розничной торговли – до 4,8% в июне, а также в повышении активности на рынке жилья.

Дополнительную поддержку спросу оказывает наметившаяся стабилизация реальных доходов населения.