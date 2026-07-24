Нацбанк объяснил снижение базовой ставки при растущих ценах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал решение финрегулятора о снижении базовой ставки с 17% до 16,75% передает BAQ.KZ.
Председатель Нацбанка отметил, что месячная инфляция в июне несколько ускорилась. Это связано с отдельными факторами, включая ускорение роста цен на овощи и повышение цен по ряду непродовольственных товаров.
Также ускорились показатели базовой и сезонно очищенной инфляции – до 0,9% и 1% соответственно. Это свидетельствует о том, что ценовое давление сохраняется, а наметившийся дезинфляционный процесс, несмотря на его наличие, остается неустойчивым.
«Поэтому текущее смягчение денежно-кредитной политики носит взвешенный и сбалансированный характер», - сказал Сулейменов.
Помимо этого, он подчеркнул, что есть риск ускорения роста цен на бензин.
Тенденции во внутренней экономике
Сулейменов также добавил, что экономическая активность продолжает ускоряться. В январе–июне экономика выросла на 4,1%.
Рост без учета горнодобывающей промышленности составил около 5,3%. Высокие темпы роста наблюдаются в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и торговле.
При этом добыча нефти после снижения в начале года демонстрирует положительную месячную динамику.
Дополнительный импульс деловой активности обеспечивает рост инвестиций в основной капитал. В январе–июне они увеличились на 9,6%. Основной вклад обеспечили несырьевые отрасли – обрабатывающая промышленность, электро- и газоснабжение, сельское хозяйство и транспорт.
Внутренний спрос сохраняет положительную динамику. Это проявляется в ускорении роста розничной торговли – до 4,8% в июне, а также в повышении активности на рынке жилья.
Дополнительную поддержку спросу оказывает наметившаяся стабилизация реальных доходов населения.
Самое читаемое
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Что происходит с главным вокзалом Семея и почему реконструкция затянулась
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- Трамп допустил проведение более масштабной операции против Ирана