Супруга казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова — Гулайым Рахмонова допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту по факту смертельного ДТП в Жамбылской области. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.

"По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы. Указанная Вами гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту", — говорится в официальном комментарии ДП.

Также уточняется, что Гулайым Рахмонова в настоящее время находится в больнице города Алматы.

По итогам следственных мероприятий в отношении неё будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ДТП произошло 27 июля, погибли две женщины. В автомобиле также находился сын Шавката Рахмонова. Они были доставлены в городскую больницу Шу.