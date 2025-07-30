Адвокат Багдат Амандосулы в интервью Sports24.kz оценил правовые последствия ДТП, в котором погибли два человека и пострадала супруга казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передает BAQ.KZ.

По данным полиции Жамбылской области, в ДТП участвовал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, двигавшийся со стороны Карагандинской области к Алматы. Водитель не справилась с управлением, из‑за чего автомобиль опрокинулся. Погибли двое, ещё двое госпитализированы. По распространённым данным, за рулём находилась жена бойца.

Согласно ч. 4 ст. 345 УК РК, за нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц, наказание — лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом до семи лет.

За смерть одного человека по ч. 3 ст. 345 УК РК предусмотрены до 5 лет лишения свободы. Если при ДТП были отягчающие обстоятельства, например, управление в состоянии опьянения или попытка скрыться (ч. 4 ст. 345‑1 УК РК), срок — от 7 до 10 лет.

Юрист отметил, что наличие несовершеннолетнего ребёнка у виновницы ДТП может рассматриваться как смягчающее обстоятельство по ч. 4 ст. 53 УК РК. Однако данный факт не учитывается при выборе меры пресечения.

Расследование ведется согласно Уголовно-процессуальному кодексу: стандартный срок — до 2 месяцев, при согласии прокурора — до 3 месяцев, в особо сложных случаях — до 12 месяцев с разрешения вышестоящей прокуратуры.

Если вина будет доказана, виновной может грозить до 10 лет лишения свободы. Возможен условный срок на основании ст. 63 УК РК, при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих.

Пострадавшим предоставлено право предъявить гражданский иск о возмещении имущественного и морального вреда (ст. 71, 166–167 УПК РК), участвовать в расследовании и обжаловать действия следствия. Примирение сторон по делам такой тяжести невозможно по ч. 3 ст. 68 УК РК.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Водительница и её несовершеннолетний ребёнок были оспитализированы в Шу.