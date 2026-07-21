Супругов осудили пожизненно за смерть младенца в Германии
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Суд в немецком городе Итцехо приговорил родителей четырехмесячной девочки к пожизненному заключению, установив, что они должным образом не кормили ребенка.
Как сообщает BILD, супругов признали виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с ребенком.
По данным суда, на момент смерти 26 сентября 2025 года девочка весила около одного килограмма.
Что произошло
Следствие установило, что родители не обеспечивали дочь достаточным количеством еды и жидкости, несмотря на то, что понимали: ее жизнь находится под угрозой.
По словам матери, она заметила, что ребенок начал стремительно терять вес примерно за две недели до трагедии. Однако семья так и не пришла на назначенные врачами осмотры.
Отец, в свою очередь, объяснил произошедшее психологическими проблемами, сильной эмоциональной нагрузкой и провалами в памяти.
Проверка семьи
До трагедии семью неоднократно посещали сотрудники службы опеки. Однако во время проверок специалисты не выявили нарушений и сочли условия проживания ребенка удовлетворительными.
После смерти девочки расследование в отношении сотрудников ведомства и знакомых семьи было прекращено.
Вердикт суда
Во время судебного процесса защита настаивала, что действия родителей следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности.
Однако суд пришел к выводу, что супруги осознанно не предпринимали необходимых действий для спасения ребенка, и признал их виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с дочерью.
Обоим назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что приемные родители избивали детей и кормили едой с навозом. Они получили до 12 лет колонии.
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