Супругов осудили пожизненно за смерть младенца в Германии

Суд в немецком городе Итцехо приговорил родителей четырехмесячной девочки к пожизненному заключению, установив, что они должным образом не кормили ребенка.

Как сообщает BILD, супругов признали виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с ребенком.

По данным суда, на момент смерти 26 сентября 2025 года девочка весила около одного килограмма.

Что произошло

Следствие установило, что родители не обеспечивали дочь достаточным количеством еды и жидкости, несмотря на то, что понимали: ее жизнь находится под угрозой.

По словам матери, она заметила, что ребенок начал стремительно терять вес примерно за две недели до трагедии. Однако семья так и не пришла на назначенные врачами осмотры.

Отец, в свою очередь, объяснил произошедшее психологическими проблемами, сильной эмоциональной нагрузкой и провалами в памяти.

Проверка семьи

До трагедии семью неоднократно посещали сотрудники службы опеки. Однако во время проверок специалисты не выявили нарушений и сочли условия проживания ребенка удовлетворительными.

После смерти девочки расследование в отношении сотрудников ведомства и знакомых семьи было прекращено.

Вердикт суда

Во время судебного процесса защита настаивала, что действия родителей следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности.

Однако суд пришел к выводу, что супруги осознанно не предпринимали необходимых действий для спасения ребенка, и признал их виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с дочерью.

Обоим назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что приемные родители избивали детей и кормили едой с навозом. Они получили до 12 лет колонии.