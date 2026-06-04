Приемные родители истязали шестерых детей: суд назначил до 12 лет колонии

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области вынесли приговор по резонансному уголовному делу об истязании шестерых детей, находившихся на патронатном воспитании, передает BAQ.kz.

На скамье подсудимых оказались супруги Г. и Д., а также их дочь Б. Суд признал их виновными в жестоком обращении с несовершеннолетними, причинении тяжкого вреда здоровью одному из воспитанников и других преступлениях.

Что установил суд

Как следует из материалов дела, в 2018 году супруги официально приняли на патронатное воспитание шестерых детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о несовершеннолетних 2008, 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

По данным суда, в период с 2018 по 2023 год дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Следствие и суд установили, что воспитатели наносили детям побои и применяли к ним различные формы жестокого обращения. Один из воспитанников получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.

В ходе разбирательства также выяснилось, что к издевательствам над детьми была причастна и родная дочь патронатных воспитателей. На момент совершения преступлений она была несовершеннолетней. По данным суда, девушка наносила потерпевшим телесные повреждения руками и различными предметами, в том числе черенком от лопаты, скалкой, шваброй, кочергой и другими бытовыми предметами.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Эпизод с деньгами на содержание детей

Суд также рассмотрел обвинение в мошенничестве. По версии следствия, подсудимый Г., являясь патронатным воспитателем, получал государственные выплаты на содержание детей, однако использовал часть этих средств не по назначению. Установлено, что деньги расходовались в том числе на ставки в азартных играх.

Размер ущерба, причиненного государству, составил 6,26 млн тенге.

Какое наказание назначил суд

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым реальные сроки лишения свободы. Суд учел наличие у супругов двух малолетних детей как смягчающее обстоятельство. При этом отягчающим обстоятельством признано совершение преступлений с использованием доверия, оказанного им государством в рамках передачи детей на воспитание.

Для дочери подсудимых смягчающим обстоятельством стал ее несовершеннолетний возраст на момент совершения преступлений.

По итогам рассмотрения дела суд назначил:

Г. – 12 лет лишения свободы;

Д. – 10 лет лишения свободы;

Б. – 4 года 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд обязал супругов солидарно выплатить каждому из шести потерпевших детей компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге.

С подсудимого Г. также взыскан ущерб государству в размере 6 264 256 тенге.

Суд вынес частное постановление

По итогам рассмотрения дела суд вынес частное постановление в адрес отдела образования Каркаралинского района Карагандинской области.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Источник: Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

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