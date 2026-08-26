Прокуратура Павлодарской области выявила нарушения законодательства в деятельности букмекерской конторы OLIMPBET.

Установлено, что лица с задолженностью по алиментам имели доступ к азартным играм.

Сколько должников делали ставки

В ходе проверки выяснилось, что 279 должников по алиментным обязательствам беспрепятственно пополняли игровые счета и участвовали в азартных играх.

Общая сумма пополнений превысила 600 млн тенге, при этом сумма выведенных денежных средств составила 415 млн тенге. Из числа выявленных лиц 97 являлись злостными неплательщиками алиментов.

Какие меры приняла прокуратура

По выявленным нарушениям прокуратура региона внесла акт прокурорского надзора в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

По результатам его рассмотрения уполномоченный орган принял меры по подключению букмекерских контор к Единой системе учета. Она обеспечивает автоматизированный учет ставок и выплат выигрышей, а также проверку клиентов по реестрам должников.

При наличии неисполненных обязательств по исполнительным документам доступ таких лиц к азартным играм блокируется.

В настоящее время интеграцию с ЕСУ завершили семь букмекерских контор, включая OLIMPBET. Еще 10 операторов подписали соответствующие соглашения.

Зачем ограничивают доступ должников к ставкам

Принятые меры направлены на усиление государственного контроля за деятельностью букмекерских контор и исключение участия в азартных играх лиц, которым это запрещено законом.

Кроме того, механизм должен повысить эффективность исполнения судебных решений о взыскании алиментов и обеспечить направление денежных средств на исполнение обязательств перед детьми.

Ранее сообщалось, что по итогам надзорной деятельности прокуратуры региона по фактам неуплаты алиментов зарегистрировано 9 уголовных дел по статье 139 УК РК.

Один из случаев произошел в Текели. Местный житель длительное время не выплачивал алименты на несовершеннолетнюю дочь. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, задолженность превысила 2,1 млн тенге.

Мужчине неоднократно предлагали официальное трудоустройство, однако он без уважительных причин отказывался работать и продолжал уклоняться от исполнения родительских обязанностей. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал гражданина В. виновным по статье 139 УК РК и назначил ему один год ограничения свободы.

Кроме того, по инициативе прокуратуры области 54 должника привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК.

В результате принятых мер прокурорского реагирования в пользу детей взыскано 185 млн тенге.

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