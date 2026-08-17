Специализированный межрайонный административный суд рассмотрел дело по иску гражданки М. к частному судебному исполнителю. Женщина просила признать незаконными постановления, связанные с определением задолженности по алиментам.

Как образовалась задолженность

Согласно исполнительному документу, с гражданина К. взыскивались алименты в размере ¼ заработной платы и иного дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В декабре 2024 года ЧСИ определил задолженность по алиментам за период с 2021 по 2024 год. Ее размер составил 3,2 млн тенге.

Однако в августе 2025 года гражданка М. обратилась к судебному исполнителю с заявлением о прощении должнику задолженности. На основании этого документа ЧСИ отменил свое постановление.

В апреле 2026 года ЧСИ вновь определил задолженность, но уже за меньший период. На этот раз ее размер составил 513 тыс. тенге.

Почему дело дошло до суда

Гражданка М. не согласилась с новым постановлением и обратилась в суд. Она пояснила, что заявление о прощении задолженности написала после неоднократных уговоров со стороны должника.

Суд пришел к выводу, что действия ЧСИ были незаконными.

Кому принадлежат алименты

Суд отметил, что право на получение алиментов принадлежит непосредственно ребенку, а не родителю. Поэтому родитель не может самостоятельно отказаться от денежных средств, которые принадлежат несовершеннолетнему.

Кроме того, законодательство предусматривает, что освобождение от уплаты задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей возможно только по решению суда. У частного судебного исполнителя таких полномочий нет.

Суд также указал, что при определении задолженности необходимо было учитывать первоначальную сумму в 3,2 млн тенге.

Какое решение вынес суд

В итоге суд полностью удовлетворил иск гражданки М. и признал незаконными и отменил оба постановления ЧСИ.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее по решению суда с истца в пользу взыскателя была взыскана денежная компенсация доли в квартире и судебные расходы. На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство.

Позднее ЧСИ прекратил производство, указав на полное исполнение судебного акта, а также утвердил оплату своей деятельности в размере 10%.

Истец не согласилась с данным решением и обратилась в суд, указав, что денежные средства взыскателю фактически не выплачены, а переход права собственности на квартиру не зарегистрирован.

В ходе рассмотрения дела установлено, что взыскателю были переданы только документы на квартиру, находящуюся в залоге банка. При этом доли сторон не определялись, а государственная регистрация перехода права собственности не проведена.

Суд подчеркнул, что право собственности на недвижимое имущество возникает только после государственной регистрации, а передача документов не может считаться исполнением судебного акта.

В связи с отсутствием фактического исполнения решения суда, суд признал прекращение исполнительного производства и утверждение оплаты деятельности ЧСИ незаконными и отменил соответствующие постановления. Также вынесено частное определение в адрес Региональной палаты частных судебных исполнителей.

Судебный акт вступил в законную силу.

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