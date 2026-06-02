Свыше 600 опасных объектов приостановлены по итогам проверок
За 5 месяцев выявлено более 10 тысяч нарушений промышленной безопасности. Более 500 работников привлечены к ответственности за нарушения требований безопасности, сообщил Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"За 5 месяцев текущего года проверено в 2,5 раза больше предприятий, чем в прошлом году, выявлено свыше 10-ти тысяч нарушений. К административной ответственности привлечено 523 работников различного звена. Общая сумма штрафов увеличилась с 6 млн до 62-х млн. тенге.
За грубые нарушения, относящиеся к угрозе жизни и здоровью работников приостановлено свыше 600 объектов и технических устройств", - сказал Аринов.
Министр также подчеркнул, что при этом, отдельные предприятия игнорируют введенные ограничения и продолжают работать, повышая вероятность аварийных ситуаций.
"В этой связи, нами в отношении недобросовестных владельцев будут приняты дополнительные меры", - дополнил министр.
Ранее министр назвал предварительную причину взрыва на "Казцинке".
