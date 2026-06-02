Свыше 7 тысяч лошадей оказались вне официального учета в Акмолинской области

Прокуратура Зерендинского района Акмолинской области выявила ряд нарушений в сфере ветеринарной безопасности.

Во время проверки установлено, что учет сельскохозяйственных животных ведется ненадлежащим образом. Совместно с участковыми инспекторами полиции обнаружены 57 незарегистрированных табунов лошадей общей численностью более 7 тысяч голов.

Также выявлены нарушения при проведении вакцинации животных. По данным прокуратуры, ветеринарные врачи вносили в документы недостоверные сведения: указывали несуществующих животных и повторно учитывали одних и тех же животных.

Всего зафиксировано более 2,8 тысячи случаев фиктивной вакцинации. В результате в государственный бюджет возвращено 996,2 тысячи тенге, ранее затраченных на эти мероприятия.

Кроме того, проверка показала, что 14 скотомогильников района не соответствуют ветеринарным требованиям. На объектах отсутствуют ограждения, не оформлены земельные участки и не обеспечен необходимый учет имущества.

Нарушения выявлены и в работе ветеринарной станции. Там необоснованно начислялись премии и различные доплаты на сумму свыше 6 миллионов тенге. На сегодняшний день в бюджет уже возвращено более 4 миллионов тенге.

По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

