Таинственный аппарат заметили над секретной базой ВВС США

В штате Невада над территорией секретной базы ВВС США "Зона 51" зафиксировали неизвестный летательный аппарат, внешний облик которого напоминает перспективный истребитель шестого поколения F-47.

По данным The War Zone, это может оказаться технологией нового поколения боевой авиации. Объект был предположительно запечатлен на тепловом снимке, сделанном в ночное время над районом Грум-Лейк, где расположен закрытый военный объект.

Отмечается, что форма летательного аппарата частично совпадает с известными данными о концепте истребителя F-47, который ранее был представлен как будущий боевой самолет шестого поколения.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о разработке F-47, назвав его самым передовым и "смертоносным" истребителем в истории. По его словам, опытная версия самолета якобы уже несколько лет испытывается в условиях секретности.

Автор YouTube-канала Uncanny Expeditions Андерс Оттесон сообщил порталу, что объект был замечен к югу от города Рейчел и двигался на небольшой высоте.

Официальных подтверждений происхождения зафиксированного объекта на данный момент нет.

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