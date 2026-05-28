Ташиев, Зулушев и экс-спикер вновь предстали перед судом по делу о захвате власти

В Бишкеке началось очередное судебное заседание по делу о приготовлении к насильственному захвату власти, одним из главных фигурантов которого проходит бывший глава Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

Как сообщает 24.kg, экс-руководитель спецслужбы прибыл в суд утром в сопровождении охраны. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, а материалы дела остаются засекреченными.

На заседание также доставили бывшего генерального прокурора Курманкула Зулушева, экс-спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу и других обвиняемых, находящихся под стражей.

Камчыбек Ташиев отказался отвечать на вопросы журналистов.

Позже стало известно, что заседание суда было отложено на несколько часов.

Напомним, уголовное дело против бывшего главы ГКНБ возбудили после его отставки в феврале 2026 года. Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним по делу проходят еще несколько бывших высокопоставленных чиновников и силовиков Кыргызстана.