Tax Free заработал в Казахстане: кто сможет вернуть НДС

В Казахстане действует пилотный проект Tax Free, который позволяет иностранным туристам вернуть часть НДС при вывозе приобретенных товаров за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Программа распространяется на граждан иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС.

Где работает Tax Free

Пилотный проект действует в стационарных магазинах Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Балхаша, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента, а также в Катон-Карагае и поселке Бурабай.

Получить компенсацию можно при покупке непродовольственных товаров. При этом сумма одного чека должна составлять не менее 10 МРП – 43 250 тенге в 2026 году.

Документ Tax Free оформляет продавец на основании кассового чека, где отдельно указана сумма НДС. Он может быть сформирован как в бумажном, так и в электронном виде.

Что это дает магазинам

Для бизнеса подключение к системе Tax Free является бесплатным. Участвовать могут предприниматели, которые являются плательщиками НДС и продают непродовольственные товары в стационарных торговых объектах в городах, охваченных пилотным проектом.

В КГД рассчитывают, что система позволит магазинам привлекать больше иностранных туристов, увеличивать средний чек и предлагать покупателям привычный международный сервис возврата НДС.

Для участия предпринимателям необходимо заключить договор с операторами системы Tax Free.

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