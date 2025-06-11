Спасателям ВКО поступило сообщение о том, что в районе посёлка Новая Бухтарма течением уносит от берега людей, катающихся на двух SUP-бордах, передает BAQ.KZ.

На место оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели доставили на берег четырёх человек, среди которых были двое детей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

не выходите на воду в штормовую погоду и в тёмное время суток;

на SUP-бордах, лодках и катамаранах обязательно надевайте спасательные жилеты;

за нарушение правил безопасности на воде предусмотрена административная ответственность по КоАП РК.

Ранее подростка на сапборде унесло в Каспийское море.