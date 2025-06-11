Течение унесло семью с детьми на SUP-бордах на Бухтарминском водохранилище
Спасатели ВКО предотвратили трагедию.
Сегодня, 03:23
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Сегодня, 03:23Сегодня, 03:23
92Фото: МЧС РК
Спасателям ВКО поступило сообщение о том, что в районе посёлка Новая Бухтарма течением уносит от берега людей, катающихся на двух SUP-бордах, передает BAQ.KZ.
На место оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели доставили на берег четырёх человек, среди которых были двое детей.
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:
- не выходите на воду в штормовую погоду и в тёмное время суток;
- на SUP-бордах, лодках и катамаранах обязательно надевайте спасательные жилеты;
- за нарушение правил безопасности на воде предусмотрена административная ответственность по КоАП РК.
Ранее подростка на сапборде унесло в Каспийское море.
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