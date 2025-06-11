  • 11 Июня, 04:18
  • BAIGENEWS

Течение унесло семью с детьми на SUP-бордах на Бухтарминском водохранилище

Спасатели ВКО предотвратили трагедию.

Сегодня, 03:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:23
Сегодня, 03:23
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Фото: МЧС РК

Спасателям ВКО поступило сообщение о том, что в районе посёлка Новая Бухтарма течением уносит от берега людей, катающихся на двух SUP-бордах, передает BAQ.KZ.

На место оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели доставили на берег четырёх человек, среди которых были двое детей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

  • не выходите на воду в штормовую погоду и в тёмное время суток;
  • на SUP-бордах, лодках и катамаранах обязательно надевайте спасательные жилеты;
  • за нарушение правил безопасности на воде предусмотрена административная ответственность по КоАП РК.

Ранее подростка на сапборде унесло в Каспийское море.

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